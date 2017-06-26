تعد دمية "هالو كيتي" من أكثر الدمى شعبية بين الفتيات الصغيرات، لكنها في نفس الوقت جذبت اهتمام رجل ياباني ستيني، دأب على مدى الثلاثين عاماً الماضية على جمعها، ليتمكن من دخول سجل غينيس، بأكبر مجموعة من هذه الدمى.

ماساو غونجي (67 عاماً) ضابط شرطي متقاعد، من مدينة يوتسوكايدو، بمحافظة تشيبا اليابانية اشترى أول دمية قبل نحو ثلاثة عقود، بعد أن أُعجب بها، وما لبث أن لاحظ أنها بدأت تخفف عنه ضغوط العمل، وكلما نظر إليها، كانت ترسم الابتسامة على وجهه، وتساعده على تجاوز الصعوبات والتحديات التي يواجهها.

وسرعان ما تحول ماساو إلى معجب كبير بدمى هالو كيتي، وراح يشتري جميع النماذج المتوفرة منها في الأسواق. لكن شغفه بهذه الدمية، أخذ منحى آخر، بعد تقاعده من عمله في الشرطة، حيث بات يملك الوقت الكافي، للبحث عن هذه الدمى في المتاجر والمحلات والمجمعات التجارية ومخازن التخفيضات، بل وزار حديقة ترفيه هالو كيتي في مدينة تاما للحصول على أشكال نادرة من الدمية الشهيرة.

وقبل أن يشعر، جمع ماساو أعداداً كبيرة من دمية هالو كيتي، لدرجة أنها ملأت كل ركن في منزله، وأصبح بالكاد قادراً على التحرك داخله، مما دفعه إلى بناء منزل خاص بهذه الدمى وتجميعها بداخله، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ولا يقتصر المنزل الوردي الجديد على دمى هالو كيتي، بل تم تصميم الديكور الداخلي، بوحي من أجواء وصور الدمية. وتم بناء المنزل في 2013، ليتحول إلى عامل جذب للجيران، حيث يزوره الكثيرون من وقت لآخر، لمشاهدة كل جديد في المجموعة.