تعدّ البيتزا صحية وغير صحية في الوقت نفسه. يعتمد ذلك على نوع قشرة رغيف العجين المقرمشة، وكمية الجبنة والحشوة المُستخدمة، كما أن حجم قطعة البيتزا وعدد القطع المتناولة مؤثر أيضاً.

وتحوي البيتزا بنوعيها (الصحي وغير الصحي) كمية عالية من الصوديوم الناتج عن صلصة الطماطم والجبنة، لذا يجب تناولها، بحذر، للحفاظ على مستوى الملح في الدم.

تضم حسنات تناول البيتزا احتواءها على الصوديوم (الجبنة)، ومادة الليبكوبين (الطماطم) التي تعدّ إحدى أهم العناصر الغذائية. كما أن عجينة البيتزا المصنوعة من دقيق القمح الكامل ودقيق القمح الأبيض الكامل صحية أكثر من قشرة العجين البيضاء العادية، إذ توفر الحبوب الكاملة والألياف للجسم، وتُهضم بشكل أبطأ من الحبوب المكررة.

وتؤثر مكونات الحشوة أيضاً على القيمة الغذائية للبيتزا ككل، إذ إن إضافة لحم البابروني أو النقانق أو الجبنة يزيد من كمية السعرات الحرارية في القطعة الواحدة. أما صنع الحشوة من الخضر ووضعها فوق عجينة رقيقة فيخفف من كمية الدهون فيها، وبالتالي تنخفض كمية السعرات الحرارية.

وفي السياق نفسه، ربطت دراسة أخيرة بين استهلاك البيتزا يوميا من قبل الأطفال والمراهقين وارتفاع معدلات السعرات الحرارية والدهون المشبعة والأملاح في الجسم، مشيرة إلى أن تناول البيتزا من محلات الوجبات السريعة يؤثر سلباً على السعرات الحرارية، وفقاً لموقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.

لذا، في حال كنتم من محبّي البيتزا ووددتم تناولها بشكل منتظم، حاولوا صنعها في المنزل باستخدام مكونات صحية، مثل طحين القمح الكامل، صلصة الطماطم قليلة الملح، وجبنة موزاريلا قليلة الدسم، والكثير من الخضر على أنواعها.