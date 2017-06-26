حظي زوج الباندا من منغ وجياو تشينغ باستقبال ملكي بعد رحلة استمرت لاثنتي عشرة ساعة من مدينة تشنغدو الواقعة جنوب غربي الصين، وكان من بين الوفد المرافق لهما طبيب بيطري من برلين وحارسا حديقة حيوان صينيان وممثلو وسائل إعلام.



وقال الطبيب البيطري أندرياس أوكس للصحفيين في مطار برلين شونفيلد فور وصولهما السبت "ناما قليلا، ثم مضغا البامبو وقضما بعض الكعك".

وتشهد برلين ضجة بمناسبة وصول زوج الباندا المقرر ظهوره في حديقة حيوان للمرة الأولى في السادس من يوليو / تموز المقبل.

كانت آخر باندا في برلين، باو باو، قد أرسلت عام 1980 كهدية من الزعيم الصيني هوا قوو فنغ لمستشار ألمانيا الغربية هلموت شميت. ونفقت باو باو عام 2012.