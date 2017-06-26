احتفل ليونيل ميسي يوم الجمعة بعيد ميلاده الثلاثين، صنع خلالها كل شيء في عالم كرة القدم، حتى اعتبره البعض أفضل من لمس الكرة في تاريخها، متفوقاً على بيليه ومارادونا وكرويف.



الموهوب الذي كان يعاني من نقص هرمون النمو لا زال يأكل قطعة الحلوى التي كان يتناولها عندما كان طفلاً، عندما بلغ 12 عاماً وقع عقده الأول مع برشلونة على منديل طعام، وهذا المنديل مهّد لأن يساوي صاحبه اليوم 250 مليون يورو.

ميسي هو أكثر لاعب سجل أهدافاً في تاريخ الدوري الإسباني، وهو هداف برشلونة التاريخي، وصاحب 5 كرات ذهبية، وأكبر هداف في تاريخ كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، والأكثر تتويجاً للبطولات مع برشلونة وهداف الأرجنتين التاريخي.. كل ذلك حصل وهو لم يبلغ الثلاثين.