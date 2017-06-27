حصد قميص ارتداه أسطورة كرة السلة مايكل جوردان مع منتخب الولايات المتحدة خلال أولمبياد لوس أنجلوس 1984 مبلغا قدره 237904 دولارات أميركية في مزاد علني على شبكة الإنترنت، بحسب شركة "غراي تشانيل اوكشونز" للمزادات.

وارتدى جوردان القميص، الذي يحمل اسم الولايات المتحدة والرقم 9، خلال الدورة الأولمبية التي سيطر عليها فريق الولايات المتحدة.

وبحسب الشركة، يعد هذا أغلى قميص لفريق كرة سلة، إذ تخطى مبلغ 190414 دولارا، أنفقت عام 2011 لشراء قميص للاعب الاسطوري جوليوس إيرفينغ.

وقبل اسبوعين، حصد حذاء ارتداه جوردان خلال نهائي الألعاب ذاتها ما يزيد عن 190 ألف دولار.

وقد حمل الحذاء الذي منحه جوردان لأحد ملتقطي الكرات توقيع اللاعب المتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين 6 مرات.

ويبلغ الرقم القياسي لسعر قميص فريق رياضي 4.4 ملايين دولار في 2012 لفريق نيويورك يانكيز للبيسبول، حمله الأسطورة بايب روث عام 1920.