أطلق "مرآب مايكروسوفت"، وهو مشروع لشركة مايكروسوفت يحول أفكار موظفيها إلى مشاريع حقيقة، تطبيقاً جديداً يتيح للمستخدمين الكتابة في تطبيقات أوفيس من خلال الإملاء والتلقين.

وأوضحت مايكروسوفت على الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق الجديد، الذي يحمل اسم "ديكتيت" Dictate، أنه مكون إضافي لتطبيقات وورد وبوربوينت وأوتلوك يسمح للمستخدم بالكتابة وهو حر اليدين، إذ يستخدم تقنية التعرف على الكلام لتحويل الكلام إلى نص.

ويدعم تطبيق "ديكتيت" حالياً أكثر من 20 لغة، مع إمكانية الترجمة الفورية إلى 60 لغة، بإضافة إلى دعم أوامر صوتية، مثل "سطر جديد"، و "أوقف الإملاء"، و "إدخال" لمنح المستخدمين المزيد من التحكم.

ويدعم التطبيق أيضاً وضعين مختلفين للترقيم، تلقائي ويدوي بالنسبة للغة الإنجليزية، إلى جانب إلى استجابة بصرية تُظهر للمستخدم أن إملاء الكلام جارٍ.

ويستخدم التطبيق تقنية متطورة جداً للتعرف على الكلام، إلى جانب تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها مايكروسوفت في مساعدها الرقمي كورتانا، والواجهة البرمجية الخاصة بالكلام على محرك البحث بينغ، ومترجم مايكروسوفت.