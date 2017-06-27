تعد نبتة الوهيب من النباتات النادره وتنتشر في محافظة اب كما يطلق عليها اسم الحنكش أو التبشع وتستخدم ثمارها في علاج البواسير بحسب المزارعين في المحافظة .

وقال مزارعين في محافظة اب لموقع "المشهد اليمني" الذي نقل الخبر ان هذه النبتة الوهيب تستخدم لعلاج البواسير وأن أربع حبات من ثمارها تغني عن العملية الجراحية .

وأشاروا الى ان هذه الثمار توزع مجانآ ولا تباع وانها من الادويه المجربة والفعالة في علاج البواسير دون اي اعراض جانبية وأنها تشفي المريض خلال اسبوع واحد فقط من استخدامها .

وعن طريقة استخدامها قالوا لـ " المشهد اليمني " إن المريض يستخدم اربع حبات حبتين في اليوم الاول وحبتين أخريين في اليوم الثاني أو الثالث ويقوم المريض بدق تلك الحبوب ثم بدهن موضع البواسير من الخارج والداخل .

وأوضحوا ان عملية الدهن سيصاحبها التهاب من خمس الى عشر دقائق ثم يزول وبعد اسبوع واحد تظهر نتائجها في شفاء المريض بإذن الله تعالى .