اقترن اسم مارتن شكيرلي بلقب أكثر رجل مكروه في العالم منذ سبتمبر/أيلول 2015، ليطفو اسمه مجددا إلى السطح بعد إعلانه دعم دونالد ترامب في السباق للبيت الأبيض، ووصف منتقديه بالأغبياء.

وأعلن شكيرلي البالغ من العمر 32 عاما موقفه هذا الاثنين 30 مايو/أيار، عبر تغريدة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد دعمه للمرشح المحتمل للحزب الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة بمواجهة هيلاري كلينتون.

كما هاجم في تغريدة أخرى الأشخاص الذين ينتقدون ترامب واصفا إياهم بـ"الأغبياء".

If someone put a gun to my head and made me vote, I would vote Trump over Hillary. This year I am abstaining in protest of crap candidates.

— Martin Shkreli (@MartinShkreli) 30 mai 2016

وفتحت هاتان التغريدتان النار عليه على "تويتر" فانتقده كثيرون قائلين إنه "لا يلبث أن يثبت كل يوم أنه أكثر شخص مكروه في أمريكا والعالم كله".

وشكيرلي هو صاحب شركة "Turing Pharmaceuticals"، المتخصصة في صناعة الأدوية، ويعود السبب الرئيسي لحمله لقب أكثر رجل مكروه حول العالم أنه قرر قبل أشهر رفع سعر حبة دواء "دارابريم" الذي يتناوله المصابون بـ"فيروس نقص المناعة المكتسب ــ الإيدز" من 13.5 دولار للحبة إلى 750$.

حصل ذلك في سبتمبر/أيلول الماضي، ليتحول بعدها الرجل إلى أكثر الأشخاص المبغوضين حول العالم.