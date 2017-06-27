أعلنت وزارة المعادن السودانية، حصولها على شظايا النيزك الذي سقط، فجر الأربعاء الماضي، بولاية النيل الأبيض، جنوب البلاد.



وقال عثمان أبو عاقلة، رئيس الفريق الجيولوجي بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية التابعة للوزارة، إن "الفريق حصل على شظايا النيزك، وهو من العينة الصخرية، سقط بمنطقة العباسية في النيل الأبيض"، حسب وكالة الأنباء السودانية.



وأوضح أن "الفريق أجرى مسحاً لجميع مناطق رؤية عبور النيزك والتي كانت مشاهدة من خلال الضوء في مناطقة واسعة من الولاية".

وأشار أبوعاقلة إلى "أخذ العينات للتحليل في المعمل المركزي بالهيئة، كما تم عمل قراءات بواسطة جهاز قياس العناصر المشعة في الحقل".



ولفت إلى أن "قراءات العينات التي جمعت للعناصر الإشعاعية جاءت طبيعية".



والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحوث الجيولوجية، أن "الجسم الغريب الذي سقط في النيل الأبيض وأثار هلعا لدى السكان يرجح أن يكون نيزكاً".

وأفاد شهود عيان، لوسائل إعلام محلية، بسقوط جسم فضائي بـ"حجم سيارة صغيرة" فجر الأربعاء.



وأوضح الشهود، أن سقوط النيزك صاحبه صوت قوي وتوهج شديد، أضاء سماء عدة مناطق في الولاية.