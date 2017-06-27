قررت قرية مارورا في ولاية هاريانا الهندية تغيير اسمها إلى "ترامب فيلدج"، تيمنا بالرئيس دونالد ترامب، قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة.

ورفعت في القرية لافتة ضخمة كتب عليها "أهلا بكم في ترامب فيلدج" مع صورة للرئيس الأميركي مبتسما.

ونشرت ملصقات تحمل صورا لترامب مزينة بالزهور في أماكن متعددة في القرية التي تضم نحو 20 منزلا.

وشارك في مراسم تغيير الاسم زعماء محليون ومنظمة غير حكومية هندية، إلا أن الاسم لم يعتمد رسميا من الحكومة الهندية بعد.

ويقول عزيز أحمد، وهو أحد سكان البلدة، إنه لا يساوره أي شك في أن التغيير سيتم اعتماده. وأكد أن "الناس سيسمونها ترامب فيلدج. الجميع في البلدة سعداء بهذه التسمية".