أثبتت رسالة علمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، أن الرسائل النصية على الهواتف المحمولة تمثل وسيلة فعالة لتحسين جودة الرعاية الصحية ومساعدة المصابين بأمراض خطيرة على متابعة برامج العلاج.



وذكر جوزيه أنطونيو نافوتو، الباحث في جامعة أوريبرو السويدية أن «المرضى الذين كانوا يتلقون رسائل نصية، شعروا باهتمام الأطباء بهم، وتبين أن هذه الوسيلة فعالة في تشجيع المرضى على حضور جلسات متابعة العلاج».



ونقل الموقع الإلكتروني الأميركي «ساينس ديلي» المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن نافوتو قوله، إن الدراسة شملت «مرضى يعانون من فيروس (إتش.أي.في) المسبب لمرض الإيدز ومرضى الالتهاب الرئوي وأمراض أخرى تتسبب في نسب وفيات مرتفعة في موزمبيق، ضمن 16 مركزاً علاجياً.



وشملت الدراسة مجموعة من المرضى يبلغ عددهم قرابة ال 50 ألف شخص، وتبين أنها حققت نتائج إيجابية للغاية في مجال تشجيع المرضى على الالتزام بمواعيد زيارة الأطباء، حيث تراجعت نسبة عدم الحضور من 25 بالمئة إلى صفر بالمئة تقريبا.