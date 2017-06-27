تتفاوض شركة فيسبوك هذه الأيام مع وكلاء في استوديوهات هوليوود بالولايات المتحدة، من أجل إنتاج برامج تلفزيونية أصلية، من المتوقع أن يتم إطلاقها أواخر الصيف الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد.



ونقلت الصحيفة الأميركية عن مطلعين على المشروع، أن فيسبوك أبدت استعدادها لتمويل كل حلقة من حلقات البرنامج المتوقع بمبلغ قد يصل إلى 3 ملايين دولار أميركي، وهو مبلغ كاف لإنتاج محتوى بجودة عالية.



وتطمح فيسبوك من وراء هذه الخطوة إلى تحصيل عشرات المليارات من الدولارات من المواد الإعلانية المصاحبة للمواد التلفزيونية التي ستنتجها، وسيكون بمقدور نحو ملياري مستخدم نشط مشاهدتها.



ومن المتوقع ألا تتجاوز مدة الحلقة الواحدة من البرنامج 10 دقائق، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول على دراية بالموضوع، وأضاف أن البرنامج سيستهدف المستخدمين من الفئة العمرية بين 17 إلى 30 عاما.



وقال نائب رئيس الشراكات الإعلامية في فيسبوك، نيك جرودين، في بيان: "ندعم مجموعة صغيرة من الشركاء والمبدعين، ونفحص عروضهم التي يمكنك بناء مجتمع حولها من الرياضة إلى الكوميديا وكذلك ألعاب الواقع".



وأضاف: "نحن نركز على العروض التي يقدمها الشركاء، ونساعدهم على فهم أعمق لما نريده من برامج عبر مختلف القطاعات والمواضيع".



وفي 25 مايو الماضي، وقعت شركة فيسبوك صفقات مع عدد من شركات صناعة الأخبار والبرامج الترفيهية بغرض تشغيل خدمة فيديو جديدة تعكف على تطويرها، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".



ونقلت الوكالة في حينه عن مصادر لم تسمها أن فيسبوك تخطط لإطلاق مقاطع طويلة مع نص مكتوب تستمر بين 20 و30 دقيقة، وستكون ملكا لها، وكذلك مقاطع أقصر تستمر بين 5 و10 دقائق وتأتي مع نص أو بدون نص، ولن تكون ملكا للشركة.