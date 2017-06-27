قالت أجهزة طوارئ، الأحد، إن السلطات أجلت أكثر من 700 شخص من منازل ومواقع للتخييم وفنادق بسبب خطر حرائق الغابات في جنوب إسبانيا.



ووضعت السلطات المنطقة القريبة من ولبة في حالة تأهب مرتفعة لمواجهة حرائق الغابات مثل أغلب مناطق إسبانيا، بسبب موجة حارة تضرب البلاد. وفي الأسبوع الماضي قتل 63 شخصا في حرائق غابات في البرتغال المجاورة.



ورصدت السلطات الحريق في جنوب إسبانيا مساء السبت في منطقة موجير قرب ولبة وتتعامل أجهزة الطوارئ مع الموقف بوصفه من المستوى الأول وهو أعلى مستوى من الخطر.



وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي الأحد (09:00 بتوقيت غرينتش) نشرت أجهزة الطوارئ 11 طائرة وعشر طائرات هليكوبتر وعشرات من المركبات لمكافحة ألسنة اللهب في عملية مدنية-عسكرية مشتركة.



وقالت أجهزة الطوارئ إن نحو 750 شخصا موجودون في مراكز إغاثة محلية. وسمحت السلطات لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم.