واجه ركاب طائرة شركة "توماس كوك" البريطانية خطر الموت المحقق، الاثنين، حين تعرضت طائرتهم لكسر بأحد أجنحتها وتدني في مستوى الوقود، مما اضطرها لتنفيذ هبوط اضطراري.



وذكرت صحيفة "تليغراف" أن الطائرة كانت متوجهة لكوبا، قادمة من مدينة مانشستر الإنجليزية، وعلى متنها 322 راكبا، ولكن العطل الفني سرعان ما أجبرها على العودة إلى مطار مانشستر.



وقال متحدث باسم الشركة إن "شكوك بخطأ تقني" أثناء التحليق متعلق بتدني مستوى الوقود في الطائرة، كان السبب الرئيسي في تنفيذ الهبوط الاضطراري.

وانتشرت صور للطائرة بجناحها المكسور، ولكن المتحدث باسم شركة الطيران، قال إن الجناح المكسور ليس له علاقة بالخلل التقني، ولا يؤثر على قدرة الطائرة على الطيران، من دون توضيح سبب ما جرى للجناح.

وقامت الشركة بتوفير إقامة مجانية لركاب الطائرة إلى حين إصلاح الخلل في الطائرة.