لقي مواطن سعودي مصرعه، مساء الاثنين بمحافظة الرس بالسعودية ، خلال إشعاله الألعاب النارية في احتفال الأهالي بالعيد.

وبحسب صحيفة "عاجل" أن أحد الحرفيين في سوق المسوكف بمحافظة عنيزة -في العقد الخامس من العمر- لقي مصرعه خلال حفل أهالي الرس بالعيد والمقام بحديقة المحفل، بعد انفجار لعبة نارية في وجهه أثناء إشعالها.

وبحسب المعلومات فإن المتوفي هو متعهد الألعاب النارية في احتفالات الرس، وأظهر مقطع فيديو لحظة مصرع المواطن، حيث انفجرت في وجهه اللعبة النارية فور إشعالها ليسقط على الأرض ويلفظ أنفاسه في الحال.