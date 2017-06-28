في حادثة مستغربة، تقدمت أم بشكوى في منطقة بريتاني الفرنسية ضد زوجها، لإجباره أولادها على تناول الخضراوات، معتبرة أنّ ما قام به عمل عنفي، وفق ما ذكر موقع "bfmtv".



وقد أقفلت الشكوى المرفوعة على الفور من دون اتخاذ أي إجراءات من النيابة العامة التي اعتبرت أن هذه الشكوى غير مقبولة، كما استنكرت أن يكون ما قام به الأب من إطعام أولاده الجزر والفول والبروكولي و القنبيط وغيرها من الخضار، عملاً من أعمال العنف.

من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية منذ عام 2003 لتناول خمس أنواع من الخضراوات والفواكه يومياً، وهي إحدى التوصيات المذكورة في برنامج الصحة والتغذية الوطنية الفرنسية.