اعترف رجل بلغاري أمام محكمة ألمانية الاثنين، بركل امرأة محجبة، من أعلى درج في محطة أنفاق ببرلين، في حادثة أثارت استياء وفزع في كافة أنحاء ألمانيا.

ويظهر المتهم في الفيديو المرفق، وهو يركل المرأة (26 عاماً) التي كانت ترتدي حجاباً، متعمداً، من ظهرها على درج في محطة أنفاق “هيرمان شتراسه”، ما أدى إلى سقوطها من أعلى الدرج. وواصل الجاني بعد ذلك السير مع ثلاثة مرافقين آخرين.

وأصيبت المرأة بكسر في ذراعها وإصابات في رأسها جراء سقوطها.

وادعى المتهم (28 عاماً)، عدم تذكر تفاصيل الاعتداء لأنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات وقت ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أنه لم يعرف بفعلته إلا عندما رأى مقاطع الفيديو التي التقطت له في محطة الأنفاق، في بيان تلاه محاميه خلال الجلسة الأولى من إعادة محاكمته أمام محكمة برلين، مبدياً رغبته بالاعتذار للضحية.

وكانت الشرطة الألمانية نشرت في ديسمبر /كانون أول الماضي، فيديو للجريمة تم تسجيله عبر كاميرات المراقبة، وطلبت من المواطنين الإدلاء بمعلومات عن الجاني.

بينما يواجه المتهم المنحدر من بلغاريا اتهامات بارتكاب أفعال فضائحية، قبل أسبوعين من الاعتداء في محطة الانفاق، ولم يعلق المتهم على هذه الاتهامات خلال الجلسة.

يذكر أن المحاكمة الأولى للمتهم باءت بالفشل بعد قبول طلب الدفاع برد قاضية شرفية لشبهة التحيز.