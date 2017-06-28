قضت محكمة كندية بالسجن مدى الحياة لممرضة استخدمت الإنسولين لقتل ثمانية مرضى مسنين، في منشأت للرعاية الطبية الطويلة، دون السماح بالإفراج المشروط لمدة لمدة 25 عاما. حسب ما أفادت هيئة الإذاعة الكندية الاثنين.



وأقرت إليزابيث ويتلاوفر بذنبها هذا الشهر بقتل خمس نساء وثلاثة رجال، في بلدتي وودستوك ولندن بإقليم أونتاريو، خلال الفترة بين عامي 2007 و2014. وتراوحت أعمار القتلى بين 75 و96 عاما.



ووفقا لرويترز، فقد أقرت ويتلاوفر في محكمة ببلدة وودستوك الواقعة على بعد 140كيلومترا إلى الغرب من تورونتو، بأنها قتلت ضحاياها بالحقن بالإنسولين دون أي دواع طبية.



وقالت هيئة الإذاعة الكندية إنها اعتذرت لأسر الضحايا في المحكمة، رغم أنه لم يتبين حتى الآن الأسباب التي دفعتها لذلك.