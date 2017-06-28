افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، بأن إمرأة تنتمي الى تنظيم "داعش" قامت بـ"نحر" ضرتها بسبب "الغيرة.

وقال المصدر إن "امرأة داعشية تعمل ضمن مايسمى ب الحسبة في احدى القرى القريبة من مكحول شمال محافظة صلاح الدين قامت بنحر ضرتها التي لم يمضي على زواجها سوى اقل من شهر".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "ما فعلته الداعشية جاء بسبب الغيرة وهو يعكس بذات الوقت ماغرسه التنظيم من افكار دموية بدات تطبق على الارض في تعاملهم مع الاحداث".

وكان تنظيم "داعش" قد جند عشرات النسوة في صفوفه وجعلهن ينخرطن في اداء واجبات متعددة ضمن ما يعرف بالحسبة او الشرطة النسوية.