هاني الظفيري



شهد طريق العبدلي وتحديداً كيلو ٨حادث تصادم مروع اسفر عن وفاة ثلاثة اشخاص فيما نقل ١٠مصابين الى مستشفى الجهراء.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد مساء امس من المارة يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وباص، واسفر الحادث عن وفاة وافد في الموقع نتيجة تعرضه لاصابات خطيرة ونقل الى الطب الشرعي، فيما تم نقل ١٢ شخصا وجميعهم وافدون من جنسيات مختلفة الى المستشفى، توفي اثنان منهم متأثرين بالجراح التي لحقت بهما جراء الحادث .

واضاف المصدر بان شخصين من المصابين تم نقلهما عن طريق الطيران العمودي وان حالات المصابين تصنف بين حرجة وطفيفة وتم رفع تقرير بالواقعة الى الجهات المختصة.