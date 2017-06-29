تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة وفاة مأذون شرعي أثناء عقده قران ابنته، ما أدى لتحول الأفراح والزغاريد إلى صرخات وأحزان.

وأبان مقطع الفيديو المتداول لحظة عقد قران ابنة مأذون مركز طوخ بمحافظة القليوبية شمال مصر، مرسي خليل سلامة، و أثناء الدعاء فوجئ الحضور بسقوط المأذون متوفىً، بعد أنهى إجراءات عقد القران، حيث نطق بالشهادتين وتعالت صرخات العروس، ابنة المأذون والحاضرين، الذين لم يصدقوا ما حدث أمامهم، حتى أكد الطبيب وفاته بسكتة قلبية.



و قال أهالي القرية إن الرجل كان “يتمتع بسمعة طيبة وبأخلاق عالية، وكان يقوم بالصلح بين المتخاصمين ويدعو الجميع للتحلي بحسن الخلق والاستعداد للآخرة، وكان يدعو دائماً: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة”.