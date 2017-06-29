تناقل متابعو المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخيراً فيديو تظهر فيه الفنانة دنيا بطمة وهي تقيم حفل حناء لابنتها المولودة حديثاً غزل.

وظهرت الفنانة وهي تضع الحناء على قدميّ طفلتها. وفي ما بدا رداً على ظهور ابنة زوجها حلا الترك وتصريحاتها في برنامج «مجموعة إنسان»، علقت دنيا بطمة خلال الفيديو: « يمه يمه الحنة مالت غزولتي الله يحفظها وتكون بنية صالحة وبارة بأبوها وأمها وأهم شي ما يكون عندها انفصام في الشخصية الله لا يبلانا».

يُذكر أن حلا الترك أطلقت خلال مشاركتها في البرنامج المذكور مجموعة من التصريحات المنتقدة لزوجة والدها محمد الترك.

وقالت بشأن مهاجمتها في السابق لوالدتها منى السابر: «هذه ليست الحقيقة، أنا كنت متضايقة من أمي كثيراً. وبعدين مع الأيام، تصالحنا وتقاهمنا وقلت لها أنا آسفة وأعتذر لك على هذا البرنامج، وتفاهمت معها على كلّ شي».

وأضافت: «لم أكن على علمٍ بماذا ستقول دنيا بطمة عن أمي وهي قالت الكلام من عندها» وفقا لمجلة لها.