تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد صادم لمراسلة تلفزيون قناة باكستان حيث سقطت على الهواء مباشر أثناء نقلها لإحتفاليه بـ عيد الفطر المبارك.

وكشف المقطع لحظة إغماء المراسلة وهي بين الحشود، حيث كانت تتحدث بشكل طبيعي ولكن فاجئة بدأت تتلعثم في الكلام وسقطت من فوق رافعة كانت تستخدمها لتغطية الاحتفال, كما أوضح الفيديو المذيعة لحظة نقل الاحتفالية حيث بدت من حركات عيونها وكأنها ترى شيئا لحظة سقوطها.

يذكر أن خبر كان متداول أمس عن وفاة المراسلة إلا إنها كانت شائعة وظهرت صورة للمراسلة في المستشفى بصحة جيدة.