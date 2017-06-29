واظب رجل أمريكي من ولاية كاليفورنيا على زيارة ديزني لاند بشكل يومي على مدى خمس سنوات، حيث وصل عدد زياراته لمدينة الملاهي الشهيرة إلى 2000 زيارة.

أطلق جيف ريتز، أحد قدامى المحاربين في سلاح الجو الأمريكي، مدونة إلكترونية على الإنترنت تتضمن فهرس زياراته اليومية إلى ديزني لاند، تحت عنوان ديزني 366.

وكان ريتز حصل على بطاقة دخول سنوية مجانية إلى مدينة الملاهي كهدية بينما كان عاطلاً عن العمل في 2012، وبدأ بزيارة الحديقة كل يوم على مدى 5 سنوات.

وقال ريتز معلقاً على تجربته "كان ذلك رائعاً، أنا أستمتع بزيارتي لديزني لاند كل يوم، ولم أشعر بالملل أبداً". وأضاف "إن استخدامي للألعاب كل يوم يزيد من نشاطي الجسدي والعقلي ويفرغ الشحنات السلبية لدي".

وأصبح ريتز حديث الساعة بعد أن أتم زيارته الـ 2000 للحديقة على التوالي، يوم الخميس المنصرم، ليحظى بشهرة واسعة في المنطقة.

من الجدير بالذكر بأن زيارات ريتز اليومية إلى ديزني لاند شجعته على التفكير الإيجابي وخاصة عندما كان في مرحلة البحث عن عمل جديد. وبات ريتز يعتبر زيارته إلى ديزني لاند جزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

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