أظهر مقطع فيديو لحظة إعلان أولياء دم بمحافظة الأفلاج التنازل عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى، واستجابة لشفاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز.

وقال المواطن فالح سعد الدوسري خلال مخاطبته جمعاً كبيراً من المواطنين وشيوخ وأعيان القبائل، إنهم أعتقوا رقبة قاتل والدهم لوجه الله تعالى.

وارتفعت بعد إعلان العفو صيحات وتكبيرات الحاضرين، فيما قذف بعضهم بعقالاتهم وأشمغتهم في الهواء تعبيراً عن الفرحة.

من جهته، أوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن مساعي وشفاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز تكللت بالنجاح حيث عفا أولياء الدم عن القاتل وهو من أقربائهم، ابتغاء مرضاة الله.