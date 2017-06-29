تشهد أستراليا ردود فعل مستنكرة مع العثور على جيفة كنغر قتل بسلاح ناري وغطي بوشاح مرقط وربط إلى كرسي مع زجاجة كحول بين قائمتيه.

وعثر أحد المارة على الكنغر على حافة طريق في شمال شرق ملبورن على ما أوضح محقق من دائرة البيئة في مقاطعة فيكتوريا. وقد وضع على ظهر حيوان نوع من وشاح مرقط مثل جلد الفهد فضلاً عن زجاجة بين قائمتيه الموثوقتين.

وأوضح مايك سفيرنز "أصيب الكنغر بثلاث رصاصات على الأقل قبل أن يوثق إلى الكرسي. أنه تصرف شائن". ووجه سفيرنز نداء الى شهود محتملين مشيراً إلى أن القضاء على الحيوانات البرية المحمية يعرض المرتكب لغرامة قد تصل إلى 36500 دولار أسترالي (27700 دولار أمريكي) ولحكم بالسجن سنتين.

وأضاف: "احتاج الفاعل إلى وقت لوضع الكنغر بهذه الطريقة ونحن على ثقة أن أحداً ما شهد ما حصل نظراً إلى المكان وحركة السير فيه".

ورجحت السلطات ألا يكون الكنغر قتل في المكان الذي عثر على جيفته فيه.