أنجبت مسافرة على متن طائرة تابعة لخطوط "سبيريت ايرلاينز" الجوية الأمريكية رضيعها قبل الهبوط الاضطراري في مدينة نيو أورلينز (ولاية لويزيانا الأمريكية) بسبب الولادة.

وولد الرضيع بحالة صحية جيدة وسيحصل طوال حياته على تذاكر مجانية من شركة خطوط الطيران له ولمرافق معه في أعياد ميلاده، وفقا لما أعلنته "سبيريت ايرلاينز" التي لم تحدد تاريخ مولده. وكانت السيدة في شهرها التاسع حينما وضعت مولودها على متن الطائرة التي كانت في طريقها من مدينة فورت لاودردال (فلوريدا) إلى دالاس/فورت وورث (تكساس).

وصرحت الأم، كريستينا بينتون، التي استعادت عافيتها في مستشفى في لويزيانا، أنه لحسن الحظ كان على متن الطائرة طبيب أطفال وممرضة ساعداها في استقبال مولودها. فيما أكد المتحدث باسم شركة الطيران، بول بيري أن العاملين على الطائرة مدربون على كيفية التعامل مع الأوضاع الطبية الطارئة ولديهم اتصالات بأطباء في الأرض.