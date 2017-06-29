في مشهد طريف جذب اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مقطع فيديو غوريلا وهي تؤدي رقصة مدهشة داخل حوض للاستحمام بحديقة حيوان في ولاية دالاس الأمريكية.

نشر مقطع فيديو يوم الثلاثاء الماضي على صفحة حديقة حيوان دالاس على موقع يوتيوب، يظهر الغوريلا زولا وهي تؤدي رقصة داخل حوض الاستحمام.

وفي تعليق لها على الفيديو، قالت إدارة حديقة الحيوان "إن الرقص في حوض السباحة سلوك يدل على سعادة الغوريلا، ونشاطها وحيويتها. تساعد الحركة على تحسين حياة الحيوانات وتؤدي إلى تزويدها بالتحفيز العقلي والجسدي، وتزيد من سلوكياتها الطبيعية".

ويذكر بأن الغوريلا زولا اشتهرت بالرقص داخل الماء لعدة سنوات، ففي 2011 ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص في بركة من الماء بحديقة كالغاري، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.