تنفق دبي مليار دولار لتصبح أول مدينة في العالم تطبق تقنيات بلوك تشين في جميع خدماتها، وفق ما ذكره موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز.

وأشار الموقع إلى مبادرة دبي الذكية، بقيادة عائشة بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، وتوقيع اتفاقية مع شركة اوبجكت تك البريطانية لإنتاج جوازات سفر تجمع بين تقنية بلوك تشين وقياسات المواصفات الطبيعية مثل التعرف على الوجوه وبصمات العيون.

وقال الموقع إن مطار دبي، الأكثر إشغالاً وازدحاماً في العالم، يستخدم جواز السفر الرقمي لتسريع إجراءات السفر.

وقالت الشركة البريطانية إن دبي ستكون الأولى في العالم التي تطبق نظام الحدود بلا بوابات. وسوف يتم ربط جوازات السفر الرقمية بالطبيعية. وسوف يمر المسافرون عبر أنفاق تجري مسحاً ثلاثي الأبعاد لوجوه المسافرين وتستخدم برامج حاسوبية لتحديد الشخصيات دون الوقوف في طوابير طويلة أمام مكاتب فحص الجوازات. وبفضل تقنية بلوك تشين سوف يقرر المسافرون بأنفسهم المعلومات التي يتم إضافتها إلى الجواز الرقمي ومن يمكن أن يراه.

وقد أصبحت دبي مركزاً مالياً عالمياً في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك لأسباب منها اهتمام الإمارة بتقنية بلوك تشين. وقال تقرير سابق عن هارفارد بيزنس ريفيو إن دبي رائدة العالم في تبني تقنية بلوك تشين.