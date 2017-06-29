أعلنت المغنية العالمية شاكيرا عن جولة غنائية تحمل اسم ألبومها El Dorado ستقوم بها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل في كولونيا ـ غرب ألمانيا. وقالت في بيان: «شكرا لكم جميعا على الاستماع إلى موسيقاي في الكثير من الأماكن في جميع أنحاء العالم».

وتابعت شاكيرا: «لا أستطيع الانتظار لأكون على خشبة المسرح للغناء مرة أخرى جنبا إلى جنب مع كل واحد منكم، الأغاني المفضلة لديكم ولدي، سيكون الأمر ممتعا! الطريق إلى El Dorado يبدأ الآن».

وستتضمن الجولة عدة محطات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة بما في ذلك ساحة أكوروتلز في باريس وحديقة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، وسيتم الإعلان عن حفلات أميركا اللاتينية في وقت لاحق.