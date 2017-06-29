استطاعت مغنية البوب النيوزيلندية لورد (20 عاما) تصدر قائمة بيلبورد الأسبوعية لأفضل 200 ألبوم للمرة الأولى، بألبومها «ميلودراما» الذي صدر حديثا وهو الثاني لها.

«ميلودراما» وصلت مبيعاته إلى 82 ألف ألبوم وجرى الاستماع إليه على الإنترنت من أكثر من 35 مليون مرة ليبلغ إجمالي المبيعات 109 آلاف ألبوم وفقا لبيانات شركة نيلسن ساوندسكان.

وتعد لورد ثالث مغنية على التوالي تتصدر قائمة بيلبورد بعد ألبومي «ويتنس» لكيتي بيري و«هوبليس فاونتين كينجدم» لهالزي.

وأطلقت لورد أول ألبوم لها بعنوان «بيور هروين» الذي ضم أغنيتها الناجحة «رويالز» في عام 2013 وتمكن وقتها من التربع في المركز الثالث على القائمة.

وتراجع ألبوم كيتي بيري (ويتنس) الذي كان متصدرا الأسبوع الفائت إلى المركز الـ 13 هذا الأسبوع.