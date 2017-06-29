أكدت غرفة الصيادلة الألمان على أهمية تخزين الأدوية بشكل سليم نظراً لأن التخزين الخاطئ قد يتسبب في فقدان الأدوية لمفعولها.

وأوضحت أنه في المعتاد يجب تخزين الأدوية في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف ومظلم وفي العبوة. وعلى سبيل المثال يجب تخزين الأنسولين في الثلاجة في درجة حرارة تقع بين 2 و8 درجة مئوية، ولا يجوز تجميدها أبداً.

ولدى ثلث الأدوية الواجب تبريدها تقريباً لا يجوز قطع سلسلة التبريد، كما هو الحال مع بعض قطرات العيون وأنواع معينة من بخاخ الربو. ويمكن نقل هذه الأدوية من الصيدلية إلى المنزل في حقائب تبريد، مع مراعاة ألا يحدث تلامس مباشر بين الأدوية وبطاريات التبريد، وإلا فقد تتعرض للتجمد.