ذكر بحث علمي نشر أمس الثلاثاء أن العلماء اكتشفوا نوعاً جديداً من الببغاوات لم يكن معروفاً من قبل، وذلك في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك.

وأوضحت دراسة نشرتها دورية "بيرجيه" العلمية أن ببغاء الأمازون ذي الجناح الأزرق واسمه العلمي (أمازونا جوميزجارزاي) يتمتع بصوت عال عند النداء يتسم بأنه "قصير ومتكرر ورتيب"، كما أن هذا النوع من الببغاوات يتميز أساسا بأن لديه ريش باطني أزرق مميز.

وتعرف على هذه الببغاوات لأول مرة عام 2014 ميجويل جوميز جارزو المتخصص في علم الطيور، وذلك أثناء زيارته لجزء ناء من شبه جزيرة يوكاتان.

وتعيش هذه الببغاوات في مجموعات تضم الواحدة منها أقل من 12 ببغاء، وغالباً ما تقيم الأزواج من هذه الطيور مع ذريتها كمجموعة مميزة. وتوجد ببغاوات الأمازون ومعظمها معرض للانقراض في جنوبي المكسيك، كما توجد في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية من أورجواي حتى الأرجنتين.

ويقدر صندوق الببغاوات العالمي وهو مجموعة بريطانية تهدف إلى حماية الببغاوات، أن ثلث فصيلة الببغاوات مهدد بالانقراض بسبب الصيد وفقدان البيئة المواتية للمعيشة.