ضرب فيروس إلكتروني جديد شبيه بفيروس "الفدية" أعداداً كبيرة من حواسيب شركات بالولايات المتحدة، وأوربا، وروسيا، وأخرجها عن الخدمة، فيما ظهرت رسائل على شاشات بعضها تطالب بتحويل مبالغ مالية.



وقالت وسائل إعلام عالمية إن حواسيب بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والمطارات تعطلت بسبب هجوم إلكتروني كاسح، فيما رجح خبراء أن يمتد الهجوم ليشمل دولاً أخرى حول العالم. وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الكشف المبكر عن مثل هذه التهديدات أن فيروساً يدعى "Petya" يقف وراء الهجمات الإلكترونية.



واستهدف الفيروس أكبر مطار في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى جانب مصارف وشركات، فيما نَبِهَةُ البنك الوطني الأوكراني من خطر التعرض لابتزاز من المهاجمين، بعد رصد رسالة تطالب بإرسال 300 دولار على عنوان معين. تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ حواسيب في أكثر من 150 دولة تعرضت أَثناء الفترة السَّابِقَةُ لفيروس عرف باسم "الفدية" يناشد المؤسسات والشركات بتحويل مبالغ مالية لحسابات معينة لضمان استعادة بياناتها.