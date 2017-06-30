شاهد مواطن سعودي إعلان لأحد مشاهير “سناب شات” يطرح فيه فرصة تعلم اللغة الإنجليزية في بريطانيا فالتحق به لأولاده ولكن بعد وصولهم تفاجئوا بالواقع مختلف تمامًا عن الاتفاق مما أوقعهم في مشاكل متعددة.

وبين المقطع لأبناء المواطنين وهم يرون قصتهم بعد أن التحقوا بمكتب لتعلم اللغة الانجليزية في مدينة مانشيستر ببريطانيا عن طريق أحد مشاهير سناب شاب بمكتب في الرياض، وبعد أن سافر الأبناء تفاجئوا بأن السكن يتسع إلى 200 شخص وسيئ جدًا وجميع الملتحقين كبار السن.

وذكر محمد أن الثلاجة بالسكن مليئة بمشروبات كحولية محظورة ومتاحة لجميع الطلاب بحسب موقع مشاهد.