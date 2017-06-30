وثق أحد الأشخاص مقطع غريب لرجل يمشي مع عدد من الكلاب على طريقتهم بأيديه وقدميه، والغريب في الأمر أنه يمشي بكل سلاسة وكأنه منهم أو تربى معهم، حيث يسرع ويبطئ كيفما شاء.

وأحدث المقطع جدلاً على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” حيث أكد العديد أنه شخص تم سحره ليمشي مثل الكلاب ويلازمهم، وأخرون يرون أنه جني وتشكل على شكل إنسان ويمشي كالكلاب، لكن بعد البحث عنه إكتشف أنه رجل طبيعي ولا يعاني من أي أمراض سواء اكان جسدي أو عضوي، فهو في النهاية شخص يهوي الكلاب ويلازمهم ويركض مثلهم كنوع من إظهار المحبة لهم بحسب موقع مشاهد.