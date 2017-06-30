أظهر تسجيل مصور مثير للرعب، نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، شبح شابة ينعكس في مرآة أثناء ممارستها الرقص في صالة رياضية.

ويظهر الفيديو الذي يحاكي مشاهد أفلام الرعب، الفتاة وهي تجلس على الأرض وظهرها إلى المرآة بعد انتهائها من التمرين على الرقص.

في البداية بدا كل شيء طبيعي إذ ظهر انعكاس صورتها في المرآة وهي تجلس، غير أن صورتها في المرآة بدأت بالتحرك بشكل مستقل، قبل أن تقف ببطء وتستدير باتجاه الشابة التي كانت لا تزال جالسة على الأرض.

ولحسن الحظ، فإن الشابة لم تنتبه لما حدث خلفها، حيث نهضت من مكانها وغادرت صالة الرقص.

يجدر بالذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على شبكة الإنترنت، حيث حصل على عدد مشاهدات وصلت إلى أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد نشره على مجموعة "غوست" على موقع فيس بوك، وفق صحيفة ديلي ميرور البريطانية.