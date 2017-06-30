تمكن طالب أمريكي من تحطيم رقم قياسي عالمي بالسير على يديه رأساً على عقب لمسافة تزيد عن 3 أميال، متجاوزاً الرقم القياسي السابق بنحو 100 متر، وذلك خلال حدث لجمع الأموال لصالح الأعمال الخيرية.

واستطاع أشوين كالياندورغ (22 عاماً) أن يقطع مسافة 3.17 ميلاً سيراً على يديه، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل عام 2002. وقام أشوين وهو طالب طب في جامعة نوفا ساوثيرن بهذه المحاولة لجمع الأموال لصالح 4 منظمات خيرية تهتم بدعم الأطفال، بحسب موقع يو بي أي.

واستغرقت المحاولة نحو 8 ساعات، لكنها لم تكن متواصلة، حيث أخذ أشوين عدة محطات للراحة خلالها، قبل أن يتقدم بطلب لتسجيل محاولته في سجل غينيس للأرقام القياسية.

وعلى مدى شهرين قبل الحدث، تدرب أشوين لتسجيل رقم قياسي، من خلال تسلق أشجار النخيل، وأداء تمارين الضغط، والمشي على يديه صعوداً وهبوطاً على سلالم مرآب السيارات.

يُذكر أن كالياندورغ سبق وأن سار على يديه لصالح الجمعيات الخيرية في الماضي، حيث سار لمدة 12 ساعة لصالح الجمعية الأمريكية للسرطان في جامعته.