قام رجل بتصوير فيديو لـ6 أطباق طائرة في سماء شمال هوليوود، وعلاوة على ذلك، أظهرت الأطباق قدرة على الانتقال الآني من مكان إلى آخر بسرعة فائقة.

ووفقا لمصور الفيديو، إنها ليست المرة الأولى التي يشاهد فيها أطباق طائرة، ولكن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها من تصويرها.

ويصف الرجل الأطباق الطائرة بأن لديها خاصية مهمة جدا، وهي الانتقال الآني (الاختفاء والظهور في مكان آخر بسرعة عالية جدا بدون عبور الحيز المادي).

كما اعترف بأنه من معجبي الأطباق الطائرة، ومن المؤمنين بالحضارات المتطورة من الكواكب الأخرى.

ويظهر الفيديو 6 أضواء غريبة تتنقل بطريقة متقطعة لبضع دقائق، ومن ثم تختفي بسرعة فائقة.