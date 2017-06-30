أظهر مقطع فيديو متداول سائقاً متهوراً يمارس التقحيص في أحد الطرق السريعة وسط عدد من المتجمهرين تجمعوا لمشاهدته، ما كاد أن يتسبب في كارثة؛ بسبب فقدانه التحكم بالسيارة على مقربة منهم.



وبيّن الفيديو قائد السيارة وهو يقودها بسرعة عالية قبل أن يفقد فجأة السيطرة على عجلة القيادة بالقرب من المتجمهرين، لكن حاجزاً خرسانياً على جانب الطريق منعه من دهسهم؛ حيث بدت علامات الرعب على وجوههم.



واستمر المقحص في التخبط بالحاجز الخرساني حتى نجح في إيقاف المركبة، فيما لم يعرف مكان تصوير الفيديو في الوقت الذي قال متداولوه إنه صور في أول أيام عيد الفطر المبارك