كشفت دراسة جديدة نشرتها عن 7 جينات يقول الباحثون إنها تزيد من ميلنا نحو الأرق، بحسب تقرير نشره موقع «كير 2».

فبالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تكون مكافحة الأرق بسيطة، مثل تغيير ما نأكله أو ما نرتديه (أو ما لا نرتديه) عند ذهابنا إلى الفراش. ولكن إذا كنت تشعر بأنك قد لجأت لكل الحيل الممكنة، وما زلت غير قادر على النوم أثناء الليل، فهنا يمكن أن يقع اللوم جزئيا على جيناتك.

وللتثبت من دور الجينات، لجأت الدراسة إلى متابعة أكثر من 113 ألف شخص، ووجدت 7 جينات تساهم في الأرق. وبالفعل تم ربط أحد هذه الجينات على وجه الخصوص، بالحركات الدورية للأطراف أثناء النوم، ومتلازمة «تململ الساقين»، وهما يمثلان 2 من اضطرابات النوم الشائعة.