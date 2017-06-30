بدأت السلطات الأمريكية مساء الخميس، في تنفيذ جزئي للحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، واللاجئين من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا بتنفيذ بعض أوامره التنفيذية، لحين عقد جلسة كاملة حول القضية.

وذكرت مسؤولة بارزة بوزارة الخارجية في وقت سابق أمس الخميس أن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ في المكاتب القنصلية الأمريكية حول العالم

الساعة الثامنة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي في واشنطن (0000 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

وقالت المسؤولة، في ايجاز صحفي عبر الهاتف مع مراسلين : "عملنا عن كثب مع شركائنا في وكالات مختلفة لضمان أن يكون تعميم (الحظر) منظما".

وأعلنت المحكمة العليا الأمريكية، التي تتألف من تسعة قضاة، يوم الاثنين الماضي أنها ستستمع إلى دعاوى في القضية في شهر أكتوبر المقبل، وفى الوقت نفسه ألغت بعض الأوامر التي تستخدمها المحاكم الدنيا لعرقلة الأمر الصادر عن ترامب في مارس الماضي.

وسمحت المحكمة للحكومة الاتحادية بفرض حظر لمدة 90 يوما على إصدار تأشيرات جديدة لأفراد من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن

بالنسبة لأولئك الذين "ليس لديهم صلات بالولايات المتحدة على الإطلاق".

وسيتم وقف اصدار طلبات دخول اللاجئين الجدد من جميع انحاء العالم لمدة

120 يوما.