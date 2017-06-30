كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير، خلال مايو الماضي، والتي أسفرت عن مخالفـــــــــــــة 41 محلاً وإصدار 1339 شهادة.

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، ضيدان العدواني، إن الإدارة قامة برفع وإزالة 1465 إعلاناً من الشوارع والميادين، إلى جانب الكشــــف علــــــــى 350 محلاً وتحرير 75 مخالفة ، وتم اتلاف 179 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وغلق 3 محلات غلقا اداريآ ، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 700 عينة ،وبلغ إجمالي الشهادات التي تم تصديرها 1339 شهادة ، و41 طلباً نتيجة فحص مختبر ، بالإضافة الى مخالفـــــــــــــة 41 محلاً ، إلى جانب 9 محلات أعطيت لهم مخالفة اشتراطات صحية، و7 مخالفات التي تم بها الصلح ، و3 رسوم مندوب شركة ومؤسسة ، وطلب اتلاف ، وتصريحين اعادة التعبئة , فيما بلغت إيرادات الإدارة لشهر مايو 13845 د.ك .