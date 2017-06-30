نصحت الطبيبة التركية، سراب أيقوت أكا، بتناول طعام الفطور، كل صباح بانتظام، من أجل صحة القلب، بعيدا عن متاعبه.

وقالت أيقوت أكا، للأناضول، إن "تناول فطور جيد بانتظام يُسهم في صحة القلب، فضلا عن الامتناع عن الطعام بعد الساعة السادسة مساء".

أما بالنسبة لوجبة الغداء، فأوصت بـ"الأغذية التي تحوي بروتينات مع الحرص على تناول خضروات معها".

ولفتت أيقوت أكا، عضو الجمعية التركية لأمراض القلب وجراحة الأوعية، إلى أن "الجلطات القلبية كانت تصيب في الماضي، الأشخاص بعد الستينيات من العمر، أما اليوم فانخفض سن الإصابة بشكل مقلق للغاية".

وأردفت: "نحزن كثيرا لأننا أصبحنا أحيانا نجري عمليات القلب المفتوح لأشخاص بعمر 25 عاما".

وأوضحت الطبيبة التركية، أن "التدخين ومرض السكري من أهم الأسباب التي تؤثر سلبا على القلب".

وحذرت أيضا من "تأثير الوزن الزائد، وسوء التغذية، وقلة الحركة، والضغوطات النفسية على صحة القلب".

وأشارت أيقوت أكا، إلى "أهمية تناول الأغذية قليلة الدسم من أجل نظام غذائي سليم".

ونصحت بـ"استهلاك زيت الزيتون، شريطة عدم الإفراط في تناوله، فضلا عن اللحوم الحمراء".

وشدّدت أيقوت أكا، على "ضرورة تجنب تناول المأكولات المصنوعة من أحشاء الحيوانات"، قائلة إنه "يمكن تذوقها لكن ينبغي عدم تناولها بكثرة، لأنها تضر بصحة القلب".