تقوم الشرطة بولاية جورجيا الأميركية بالبحث عن ثنائي قاما بضرب صاحبة مطعم وابنتها البالغة من العمر 15 عاماً لأن وجبة الطعام لم تعجبهما.

وبحسب تقارير WTOC، فإن هذه الحادثة وقعت في Qwik Chick takeout في جورجيا بعد الساعة 3 من بعد ظهر يوم الخميس الماضي، وقد وثّقت كاميرات المراقبة الموجودة في المكان ما حصل.



وقد دخل الزوجان، وهما ناثانيل اريك سميث ولاتاشا سميث، في مشاجرة مع صاحبة المطعم جانيت نوريس، لأنهما قالا إن الدجاج كان بارداً كما إنهما لم يحصلا على كمية كافية من البطاطا المقلية.

وقد أصيبت الأم بكسر في أنفها، كما إن ابنتها أصيبت بارتجاج في رأسها.