أُفرج، أخيرًا، عن قائمة بأجمل 8 منازل في العالم، مزودة بخصائص وإمكانيات فريدة من نوعها.



وتشمل المجموعة المختارة وفقًا لمسابقة دولية، منازل من جنوب إفريقيا واليونان وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية، فضلاً عن كندا وماليزيا وسويسرا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم تجميع القائمة من قبل شركات العقارات الرائدة في العالم وشركة Luxury Portfolio الدولية.

المسابقة، التي حصلت على مليون صوت العام الماضي، كانت مفتوحة من 13 يونيو – 18 يوليو، لاختيار أفضل المنازل، على أساس وسائل الراحة الفريدة، والموقع المذهل والتصميم الجذاب.

وقال رئيس Luxury Portfolio، بول بومسما “في كل عام، نتطلع إلى الانضمام إلى موقع HGTV والعمل معهم لإصدار مصدر أفضل القوائم في العالم”.

وأضاف أنهم هذا العام كانوا متحمسين لاكتشاف الخصائص المرغوبة التي جذبت قلوب وعقول الجمهور.

ومن ضمن المنازل التي تصدرت القائمة:

– منزل لا رومانا، جمهورية الدومينيكان، وهو مكون من 6 غرف نوم كبيرة تطل على المحيط، وتغطي أرضيات المنزل الرخام الإيطالي ويحتوي المنزل على مصعد، غرفة طعام داخلية، ومنطقة للإفطار في الهواء الطلق وقبو النبيذ الخاص، ويتميز المنزل ببركتي سباحة مثيرتين للإعجاب.

– منزل كينتون على البحر، جنوب إفريقيا، وهو مزود باثنين من وحدات السفاري الفاخرة والخيام على ضفاف النهر، ويقع في مقاطعة كيب الشرقية في جنوب إفريقيا.

– منزل ميكونوس، اليونان، ومساحته 670 مترًا مربعًا، وهي فيلا فاخرة في منطقة فناري، مقسمة في مبنيين منفصلين، مزودة بحمام سباحة خاص.

– منزل سانتا آنا، كوستاريكا، المنزل مغطى بالخشب ومساحته 1.320 متر، ويضم أربع غرف نوم بالإضافة إلى حوض سباحة بطول 25 مترا.

– منزل كوالالومبور، ماليزيا، وهو عبارة عن ملكية فخمة وحراسة حصرية مع تصميم عصري وتشطيبات منتشرة على مساحة 60 ألف قدم مربع، كما تحتوي كل وحدة على مكتب منزلي خاص يقع على أرضية مخصصة تعرف باسم بريزيواي، ويطل على صالة رياضية مجهزة تجهيزًا كاملاً.

– منزل ويستلر بك، كندا، يضم بيت الضيافة، إقامة منفصلة للموظفين، حمام سباحة لا متناهي ساخن، وحوض استحمام ساخن.

– منزل روفيغليانا، سويسرا، يطل على بحيرة لوغانو.