نشر رجل يُدعى جون هاريس على حسابه على «فايسبوك» صورة ابنه الذي تعرض لإصابة في وجهه بسبب استخدامه لعبة Fidget Spinner.

وأوضح الوالد أنه اشترى اللعبة كوسيلة للتسلية. وقال إنه بحث عبر الإنترنت عن طريقة تجعلها تدور بسرعة أكبر. وكشف أنه عثر على فيديو ينصحه بأن يستخدم لهذه الغاية آلة لضغط الهواء.

إلا أنّ الأب لم يعرف أن هذا سيعرض طفله للأذى. فبسبب ضغط الهواء الشديد انفجرت اللعبة في وجه الإبن ما أدى إلى تعرضه لإصابة بالغة.

وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية تقطيب خارج فمه وداخله. وعلى الإثر قرر جون هاريس تشارك قصته مع الأهل لدعوتهم إلى الحذر من هذه اللعبة. وكتب: «نحن محظوظون. لو أن اللعبة أصابت عينيّ ابني لكان الأمر أسوأ بكثير».