أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سخطا كبيرا في تشيلي، يظهر فيه أطباء، يتابعون مباراة كرة قدم منتخب بلدهم ضد المنتخب البرتغالي، أثناء إجراء عملية جراحية لمريض.

وشكل الفيديو صدمة للجماهير في كل أنحاء العالم خاصة وأن التصرف يعد انتهاكا لحقوق المريض.

وأظهر الفيديو الأطباء داخل غرفة العمليات والمريض بين أيديهم، وهم بصدد متابعة مباراة الدور نصف النهائي لكأس القارات، التي جمعت، الأربعاء 28 يونيو/حزيران، بين منتخب تشيلي ونظيره البرتغالي.

وقد أعلن المستشفى الذي وقعت فيه هذه الحادثة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات ما جرى، مؤكدا أن العملية انتهت بنجاح.