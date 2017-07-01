ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن نوع البشرة يحدد واقي الشمس المناسب، وإلا فإن استخدام كريم خاطئ قد يؤدي إلى ظهور البثور والشوائب واللمعان.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن البشرة الجافة يناسبها كريم واق من الشمس يحتوي على مواد عناية مثل فيتامين E، حيث إنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من ناحية ويمدها بالرطوبة من ناحية أخرى.

وتحتاج البشرة الدهنية إلى كريم واق من الشمس في صورة سائل يحتوي على حمض الساليسيليك، وذلك لمواجهة البثور ومواضع الاحمرار، التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية. كما أن حمض "ليبوهيدروكسي" يساعد على تجدّد الخلايا والحد من سُمك الطبقة المتقرنة على البشرة، ومن ثم يحارب نشوء البثور.

وبالنسبة للبشرة الحساسة، فإنها تحتاج إلى كريم واق من الشمس طبيعي ويحتوي على فلتر معدني نقي يخلو من البارابين والسيليكون. أما البشرة المجهدة فتحتاج إلى كريم واق من الشمس ذي قوام خفيف يتألف من مزيج من المعادن وفلاتر الحماية من الشمس الفيزيائية والكيميائية، وذلك للحيلولة دون نشوء الخطوط الدقيقة والتجاعيد واضطرابات التصبغ بفعل الأشعة فوق البنفسجية.