نشرت مجلة "تايم" الأميركية قائمتها لأبرز 25 مؤثراً في الإنترنت، للسنة الثالثة على التوالي.

وحددت المجلة الأسماء بحسب تأثيرها على مواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها العالميّة على صناعة الأخبار. وكان لافتاً أنّ اللائحة ضمّت الطفلة السورية بانا العبد، التي نقلت إلى العالم مأساة مدينتها حلب، عبر حسابها على "تويتر".

وكانت على اللائحة أيضاً عارضة الأزياء كريسي تايغن، ومؤسس موقع "ذا درادج ريبورت" مات درادج، والكاتبة صاحبة سلسلة "هاري بوتر" جي كي رولينغ، وصاحب تغريدة ناغتس الدجاج كارتر ويلكرسون، والممثلة الصينية ياه تشين، والمذيع على "إن بي آر" براين ريد، وفرقة بي تي إس، والمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرسام صاحب رسمة "بيب ذا فروغ" مات فيوري، ومحرر "ويكيبيديا" ستيفن برويت، والعارضة الكندية جيجي غورجيوس، وجوناثان صن، والمغنية كاتي بيري، وكيم كارداشيان، وبراندن ميلر، ومؤسسو "ذا، إنفيزيبل غايد" والمغنية ريهانا، وتشانس ذا رابر، وآريل مارتن، وكايسي هو، ومدوّنة الجمال الأميركيّة العراقية هدى قطان، والمعلق على الألعاب مارك فيتشباخ، ومؤسستا "ذا سكيم" المخصصة للرسائل الإلكترونيّة الإخباريّة.